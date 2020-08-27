  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de özel güvenlik görevlisi, babasını bıçaklayarak öldürdü
Aktüel

Mersin'de özel güvenlik görevlisi, babasını bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:55:45 -
Mersin'de özel güvenlik görevlisi, babasını bıçaklayarak öldürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin T. (33) ile babası Nevrez T. (58) arasında Yenice Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin T, babasını bıçaklamaya başladı. Bu sırada baba Nevrez T, kaçarak evden dışarı çıktı.

Babasına bıçakla saldırmaya cadde de devam eden Hayrettin T'ye, vatandaşlar ve yoldan geçen jandarma ekipleri müdahale etti. Zanlı Hayrettin T, gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Nevrez T, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı