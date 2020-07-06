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Mersin'de otobüs şoförünün darbedilme anı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:09:39 -
Mersin'de otobüs şoförünün darbedilme anı kameraya yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü şoförünün darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Boya Parkı önünde dün gece 22.00 sıralarında Kırklarsırtı-Çöplü-Boya hattında akşam seferini yapan otobüs şoförü Mehmet Teneke'nin (56) aracına iddiaya göre 2 kişi maskesiz binmek istedi.

Şoförün, "Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz." uyarısı üzerine Hakan A. otobüsten indi ve hareket ederek otobüsü yumrukladı.

Hakan A. daha sonra açık olan ön kapıdan araca binip şoförü darbetti.

O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırıda yaralanan Teneke'ye tedavi gördüğü hastanede 6 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

Olayın ardından saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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