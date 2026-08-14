Mersin’de otele baskın! Silahlı saldırı hazırlığındaki tetikçiler yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mersin’de H.T. isimli kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 şüpheli, kaldıkları otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve saldırı için Mersin’e geldiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.
Mersin’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen iki şüpheli yakalandı. Operasyonun ardından genişletilen soruşturmada toplam 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırı hazırlığındaki iki kişinin kentteki bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı.
OTEL ODASINA BASKIN
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaldığı otele operasyon düzenledi.
Baskında D.C. ve C.Ü. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Otel odasında gerçekleştirilen aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.
Polis ekipleri ayrıca otelin yan sokağında şüphelilerin bıraktığı tespit edilen plakasız bir motosiklete el koydu.
“SUÇ ÖRGÜTÜ İÇİN TETİKÇİLİK YAPIYORUZ”
Emniyette ifadeleri alınan D.C. ve C.Ü.’nün, suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli kişiye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmek amacıyla kente geldiklerini itiraf ettikleri belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİS SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
İki şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten ekipler, bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin peşine düştü.
Düzenlenen operasyonlarda C.Y., C.A.İ., S.B., M.M.O., M.D., F.O., M.K., H.K., R.T. ve Ö.F.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLU SAYISI 6’YA ÇIKTI
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uygulandı.
Böylece silahlı saldırı hazırlığına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6’ya yükseldi.
Polisin müdahalesiyle planlanan silahlı saldırı gerçekleştirilmeden engellenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Siyaset
Sabah operasyonları, CHP’yi ve Özel ekibini rahatsız etti! ‘Akşamdan kalma’lara şafak baskını niye?