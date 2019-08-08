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Mersin'de orman yangını!

Bozyazı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
Mersin'de orman yangını!

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.

İlçenin yüksek rakımdaki Tekmen bölgesindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 20 arazöz ve 3 su tankı bölgeye yönlendirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bölgenin sarp kayalıklardan oluşması ve havanın karanlık olmasından dolayı sadece karadan müdahale edildiğini söyledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla alevlere helikopterlerle müdahale edildiğini kaydeden Yılmaz, "Yangın, ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. İlk incelemelerde yaklaşık 15 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğünü tespit ettik. Yangının çıkış nedeni detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak." dedi.

Yılmaz, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:24
  1. Mersin'in Bozyazı ilçesi
  2. kızılçam ormanı
  3. Tekmen bölgesi
  4. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz
  5. arazöz
  6. su tankı
  7. orman işçisi

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