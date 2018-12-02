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Mersin'de operasyon! Açlık grevine katılan HDP'liler...

Mersin'deki HDP İl Başkanlığında terörist başı Abdullah Öcalan ile cezaevinde bulunan Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek için açlık grevine katılan 9 kişi gözaltına alındı.

02 Aralık 2018 Pazar 23:33
Mersin'de operasyon! Açlık grevine katılan HDP'liler...

Mersin'de, HDP İl Başkanlığındaki açlık grevine katılan 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün sözde merkez komitesinin, terörist başı Abdullah Öcalan ile cezaevinde bulunan Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek için yaptığı çağrının ardından başlatılan HDP İl Başkanlığındaki açlık grevine katılan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer şüpheliler aranıyor

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Sulh Ceza Mahkemesinin kararına istinaden "Suç ve suçluyu övmek" ile "Terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından" başlatılan soruşturmada şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:33
  1. Mersin
  2. HDP
  3. gözaltı

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