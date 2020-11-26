Mersin'de meyve suyu paketine sentetik uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'de, meyve suyu paketlerine 945 gram sentetik uyuşturucu gizlediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına üzerine, şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.
Durdurulan otobüste, polisin aramaları sırasında narkotik köpeği "Börü" bagajdaki bir valize tepki verdi. Ekipler, meyve suyu paketleri bulunan valizi detaylı inceledi.
Yarısına kadar meşrubat doldurulan meyve suyu paketlerinin alt kısımlarında, 7 parça halinde 945 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan valizin sahibi G.H, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.