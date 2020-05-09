  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de marketten soygun girişimi güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:16:28 -
Mersin'de marketten soygun girişimi güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Ömerli Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir kişinin şüpheli hareketlerini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bulvardaki marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir araçla iş yerinin önüne gelen maskeli şüphelinin demirle kapıyı açmaya çalıştığını, çevreden vatandaşların geçmesiyle de araçla kaçtığını tespit etti.

Polis, 06 BD 6070 plakalı otomobilin, sabah saatlerinde Anıt Mahallesi'nden çalındığını belirledi.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı