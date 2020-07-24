  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Mersin'de köprü boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:34:16 -
Mersin'de köprü boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde köprü boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Gök'un kullandığı ve dondurulmuş gıda taşıyan 34 CPD 846 plakalı kamyonet, Kargıcak Köprüsü'nün boşluğuna devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Gök, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç, vinç yardımıyla köprü boşluğundan çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı