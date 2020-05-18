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Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:23:33 -
Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

MERSİN(AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma yürüttükleri bahanesiyle bir kişiyi 41 bin avro dolandırdıkları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

M.N.Ş'yi (78) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ soruşturmasında geçtiğini ve olayın araştırılması için talimatlarını yerine getirmesini söyledi.

M.N.Ş, şüphelilerin isteği doğrultusunda 41 bin avroyu, adresine gelen zanlılara teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.N.Ş. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Bu sırada müştekiyi arayarak tekrar para isteyen zanlıların yakalanması için Silifke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı.

M.N.Ş'nin evinden para almaya gelen zanlılardan R.Y. ve O.D. kovalamacının ardından yakalandı.

Bu sırada R.Y. ve O.D'yi aynı bölgede arabada bekleyen T.Ç. ve M.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. ve O.D. tutuklandı, T.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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