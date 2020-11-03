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Aktüel Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihara kalkıştı
Aktüel

Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihara kalkıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:52:51 -
Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihara kalkıştı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısı ve iki akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı intihara kalkıştı.

Gültekin Ç. boşanma aşamasında oldukları iddia edilen karısı Gülüser Ç'nin akrabalarıyla kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eve gitti.

Karısı ile yanındaki iki akrabasına tabancayla ateş eden zanlı, aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gülüser Ç. ile iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Gültekin Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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