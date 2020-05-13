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Aktüel

Mersin'de kapkaç zanlısını tişörtü ele verdi

Maske takarak gizlenen zanlı, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerdeki tişörtünden teşhis edilerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:37:15 -
Mersin'de kapkaç zanlısını tişörtü ele verdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilerek yakalandı.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yürüyen K.A, motosikletli iki şüphelinin kolyesini çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları incelendi.

Maskeli şüphelilerden birinin giydiği sarı renkteki tişört üzerine yoğunlaşan ekipler, zanlının E.A olduğunu, motosikleti de H.A'nın kullandığını belirledi.

Evinde gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye sevk edildiği sırada E.A, gazetecilerin sorusu üzerine, hırsızlık yapmadığını iddia ederek, "Abi çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Ekipler, diğer zanlıyı arıyor.

Öte yandan, zanlıların kapkaç yapmadan önce çevredeki kadınları takip etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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