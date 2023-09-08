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Yerel Mersin'de kan donduran olay! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek...
Yerel

Mersin'de kan donduran olay! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek...

Yeniakit Publisher
2023-09-08 10:53:00 -
Mersin'de kan donduran olay! 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek...

Mersin’in Mut ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir baba 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. İşte haberin detayları...

Mersin’in Mut ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir baba 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. İşte haberin detayları...
Edinilen bilgilere göre, Mersin Meydan Mahallesi'nde misafirliğe gelen Mustafa T., bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti ardından kendisini de bıçakladı. Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mehmet T. hayatını kaybetti.

OĞLUNU ÖLDÜREN BABA AMELİYATA ALINDI

Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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