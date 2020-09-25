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Aktüel Mersin'de kamyonete bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı
Aktüel

Mersin'de kamyonete bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:27:41 -
Mersin'de kamyonete bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de, kamyonete iple bağlanarak trafikte sürüklenen eşek, polis ekiplerince koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde hareket halindeki bir kamyonete eşeğin bağlanarak sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde durdurduğu araca bağlanan eşeği kurtardı.

Gebe olduğu değerlendirilen hayvan, bakım ve tedavi için Tarsus Hayvan Parkı'na götürüldü.

Sürücü M.Ç'ye, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 lira para cezası verildi.



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