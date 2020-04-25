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Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi: 1'i çocuk 3 ölü

2020-04-25 21:53:54 -
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi: 1'i çocuk 3 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Mürsel Süder idaresindeki 33 K 3961 plakalı kamyonet, Çamlı Mahallesi Ohut mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Süder ile araçta bulunan Türkan Süder ve Ege Özdoğan (10) yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cesetlerin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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