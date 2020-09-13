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Aktüel Mersin'de jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti
Aktüel

Mersin'de jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:24:32 -
Mersin'de jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde görevli jandarma ekipleri, yol ortasındaki kaplumbağayı zarar görmesin diye trafiği durdurup kenardaki ormanlık alana bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zeyne Mahallesi'ndeki yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark etti.

Trafiği durduran jandarma ekiperi, kaplumbağayı yol kenarındaki ormanlık alana bıraktı.

Yoldaki sürücüler, jandarma ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

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