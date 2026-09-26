Mersin'de iğne oyası üç boyutlu figürlere dönüştü, arı ve kelebek yoğun ilgi görüyor

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde ustaların elinde şekillenen iğne oyası, örtü kenarlarından çıkarak üç boyutlu figürlere ve farklı tasarımlara dönüştü. İnsan, hayvan, böcek, çiçek ve bitki figürleriyle hazırlanan çalışmalarda özellikle arı ve kelebek figürleri yoğun ilgi görüyor.

Enstitüde görev yapan ustalar, geçmişte daha çok örtü kenarlarında kullanılan bu el sanatını farklı tasarımlarla yaşatmayı sürdürüyor. İğne oyasıyla hazırlanan elbiseler ve üç boyutlu tasarımlar da görenlerin ilgisini çekiyor.

Mevlid-i Nebi projesinde Kur'an'da ismi geçen meyve ve sebzeler işlendi

Enstitünün çalışmaları arasında, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen meyve ve sebzelerden oluşturulan Mevlid-i Nebi projesi de yer alıyor. Arı, endemik kelebek ve bitki figürlerinin bulunduğu projelerle geleneksel iğne oyasının farklı kullanım alanlarının tanıtılması amaçlanıyor.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü iğne oyası ustası Nimet Gür, bu dönüşümü şöyle anlattı: "Bizler eskiden iğne oyalarını örtü kenarlarında, ip üzerinde yapıyorduk. Daha sonra da Mersin Olgunlaşma Enstitüsü sayesinde iğne oyalarıyla birlikte, insanların kullanım alanlarına uygun bir şekilde projeler yaptık. Bunlardan biri öncelikle endemik bitkilerimiz var ve Kur'an'da ismi geçen meyvelerden, sebzelerden Mevlid-i Nebi projeleri yaptık. Daha sonra da Arı projesi yaptık. Endemik kelebek projeleri yaptık. Bunlarla birlikte iğne oyalarımızın tanıtımını sağlamaya çalıştık."

3 katlı iplik ve suni ipekle üretiliyor

Figürlerin yapım aşamasının da merak edildiğini belirten Gür, tekniği ve gördükleri karşılığı şu sözlerle aktardı: "İnsanlar 'Nasıl yapıyorsunuz? Bunları nasıl bu hale getiriyorsunuz?' diye bize birçok sorularda bulunuyorlar. İğne oyalarını sıkı teknikle yapıyoruz iğne oyası teknikleriyle ve 3 katlı iğne oyası iplikleri var, suni ipekler. Biz onlar ile çalışıyoruz ve insanlarımız tarafından çok büyük ilgi görüyor. Ve gerçekten satışları da çok fazla."

Bohça mağazaları farklı şehirlerde açıldı

Hazırlanan ürünler, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde oluşturulan Bohça mağazalarında da satışa sunuluyor. Farklı şehirlerde bulunan mağazalar aracılığıyla enstitülerde üretilen geleneksel el sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması hedefleniyor.

Satış ve tanıtım sürecine ilişkin de bilgi veren Gür, "Bakanlığımız tarafından Mersin Olgunlaşma Enstitüsüne ve tüm enstitülerimize destek olması amacıyla tanıtımları yapılması için başka şehirlerde, Bohça mağazaları açıldı ve buralarda Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına iğne oyalarımız tanıtılıyor ve satışları yapılıyor" diye konuştu.