İran’dan NATO’ya “5 bin sorti” tepkisi! “Avrupa saldırılara katıldığını itiraf etti”

İran ile NATO arasında Avrupa’daki askeri üslerin kullanımı üzerinden yeni bir gerilim yaşanıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

İran: Rutte’nin sözleri itiraf niteliğinde

Bekayi, Rutte’nin Avrupa’daki üslerin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmasına ilişkin sözlerini gündeme taşıyarak, Avrupa ülkelerinin saldırılardaki rolünün artık gizlenemeyeceğini savundu.

Bekayi, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açıklamaları, Avrupa’nın İran’a yönelik saldırılara bilinçli şekilde katıldığının itirafıdır” ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerin ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarındaki rollerinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Tahran’ın gündeminde 5 bin sorti var

İran’ın tepkisinin merkezinde Rutte’nin daha önce dile getirdiği dikkat çekici rakam bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, İran’a yönelik askeri operasyonların ardından Avrupa’daki üslerden 4 bin ila 5 bin civarında sorti gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Rutte, bunun NATO’nun doğrudan yürüttüğü bir operasyon olmadığını; Avrupa’daki üslerin kullanımının ABD ile ilgili ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtmişti.

İran yönetimi ise bu ayrımı kabul etmiyor.

“Avrupa bilinçli şekilde katıldı”

Tahran'a göre Avrupa ülkelerinin kendi topraklarındaki üsleri İran'a yönelik operasyonlarda kullandırması, söz konusu ülkelerin saldırılara fiilen destek verdiğini gösteriyor.

Bekayi de Rutte’nin açıklamasını bu nedenle Avrupa’nın rolünün açık biçimde ortaya çıkması olarak değerlendirdi.

İranlı Sözcü, Avrupa ülkelerinin yalnızca askeri değil, savaşın ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlar açısından da sorumluluklarının tartışılması gerektiğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarını hatırlattı

Bekayi, yaşanan gerilimin enerji piyasalarında meydana getirdiği dalgalanmalara da dikkat çekti.

Savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve ortaya çıkan diğer ekonomik sorunların Avrupa kamuoyuna doğrudan yansıdığını belirten Bekayi, Avrupa hükümetlerinin İran'a yönelik operasyonlara verdikleri desteğin kendi halkları açısından da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

NATO: Operasyon bizim değildi

NATO cephesi ise İran'ın açıklamalarından farklı bir değerlendirme yapıyor.

Rutte, İran'ın NATO'nun sorumluluk alanının dışında bulunduğunu ve İran'a yönelik operasyonların NATO operasyonu olmadığını belirtmişti.

Buna karşılık Avrupa'daki üslerin ABD tarafından kullanıldığını ve İran operasyonları kapsamında bu üslerden binlerce sorti gerçekleştirildiğini açıklaması Tahran'ın tepkisinin merkezine oturdu.

İran yönetimi, NATO'nun kurumsal olarak operasyona katılmadığı yönündeki açıklamasına rağmen Avrupa ülkelerinin sağladığı askeri altyapının saldırılardaki rolünün göz ardı edilemeyeceğini savunuyor.