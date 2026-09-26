Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Mahmut Arıkan

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuk olacak.

Saadet yeni bir ittifak arayışında mı? Cumhur İttifakı’na katılmaları mümkün mü? Cumhurbaşkanı adayları hazır mı? BM’de verilen mesajlar için ne düşünüyor? İran ve Yemen’deki kriz için Türkiye ne yapmalı? Eğitim sistemi, Ekonomi, yeni anayasa, aile...

Muharrem Coşkun soracak, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=6Nu3Zb3ssUo



Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.