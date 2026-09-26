CHP’den Mansur Yavaş için sürpriz çıkış! İstifa sonrası geri dönüş kapısını açık bıraktılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 23 Eylül'de CHP üyeliğinden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Yavaş, istifa açıklamasında kararını uzun süre düşünerek aldığını belirtmiş, muhalefetin birbirini tüketmek yerine ortak ilkelerde yan yana gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca “Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir” mesajını vermişti.

CHP’den Yavaş için dikkat çeken mesaj

İstifanın ardından gözlerin çevrildiği CHP’de, Yavaş'ın geleceğine ilişkin yeni değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber'in aktardığı CHP kulislerine göre parti kurmayları, Yavaş'ın CHP ile ilişkisinin tamamen sona erdiği görüşünde değil. Bazı yöneticiler, siyasi şartların değişmesi halinde yeniden bir araya gelinmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Parti yöneticileri, Yavaş'ın geçmişte CHP ile yaşadığı siyasi süreçleri hatırlatarak gelecekte yaşanabilecek bir dönüş konusunda kapıyı tamamen kapatmadı.

“Belki sonra yine geri gelir”

CHP kurmaylarının aktarılan değerlendirmelerinde Yavaş'ın daha önce de partiden ayrılıp yeniden döndüğüne dikkat çekildi.

Kurmaylar, geleceğin bugünden kestirilemeyeceğini belirterek Yavaş için “belki sonra yine geri gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak olası bir dönüşün geçmişteki kadar kolay gerçekleşmeyebileceğine de işaret edildi.

Parti yöneticileri, böyle bir durumda Parti Meclisinin tavrının belirleyici olacağını, gelecekte CHP'nin yönetim yapısının ve siyasi şartların nasıl şekilleneceğinin bugünden bilinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yavaş'ın “tabanda birlik” mesajına dikkat çektiler

CHP kulislerinde Yavaş'ın istifa açıklamasında kullandığı ifadeler de mercek altına alındı.

Özellikle Yavaş'ın “tavanda değil tabanda birlik” vurgusu, bazı CHP yöneticileri tarafından siyasi hayatına tamamen nokta koymadığının işareti olarak yorumlandı.

Kurmaylar, bu sözlerin Yavaş'ın önümüzdeki dönemde siyasetin içerisinde kalabileceğini ve farklı siyasi aktörlerle ortak hareket etme ihtimalini açık tuttuğunu düşündüklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu istifasını istemedi

Kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Mansur Yavaş'ın partiden ayrılmasını istemediği öne sürüldü.

CHP kurmayları, “Kemal Bey Mansur Bey’in gitmesini istemezdi ama Mansur Bey de kalmak için bir şey yapmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın istifasının hemen ardından yaptığı açıklamada ise ABB Başkanı için “benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir” ifadesini kullanmış ve Yavaş'ın seçmen iradesine ilişkin değerlendirmelerine katıldığını belirtmişti.

Yavaş yoluna bağımsız devam ediyor

CHP içerisindeki geri dönüş değerlendirmelerine karşın Mansur Yavaş'ın açıkladığı mevcut siyasi karar değişmiş değil.

Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu. İstifa açıklamasında başka bir siyasi partiye katılacağını belirtmedi.

CHP kulislerinden gelen son değerlendirmeler ise Yavaş'ın istifasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken, gelecekte yeniden partiye dönüş ihtimalinin şimdiden konuşulmaya başlandığını gösteriyor.