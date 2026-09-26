'Bir bakan cuma günü istifa edecek' yalanını ortaya atmıştı: Ali Tarakcı gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sanal medya platformu X'te ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakcı, gözaltına alındı.
Sanal medya platformu X'te ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakcı, gözaltına alındı.
TARAKCI GÖZALTINA ALINDI
Adli Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, X platformunda ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Tarakcı, gözaltına alında. Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.