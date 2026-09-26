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Dünya İsrail ecdat yadigarı Osmanlı köyünü yıktı!
Dünya

İsrail ecdat yadigarı Osmanlı köyünü yıktı!

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İsrail ecdat yadigarı Osmanlı köyünü yıktı!

İsrail’in Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik sistematik baskı programını sürdürüyor. İsrail, Osmanlı döneminden bu yana bölgede yaşayan köylülerin evlerini yıktı. Osmanlı döneminden kalan köyün, bölgede yaşayan halkın Türk-Arap kimliğini yansıtan önemli izler taşıdığı belirtildi.

İsrail’in Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik sistematik baskı programını sürdürüyor. İsrail, Osmanlı döneminden bu yana bölgede yaşayan köylülerin evlerini yıktı. Osmanlı döneminden kalan köyün, bölgede yaşayan halkın Türk-Arap kimliğini yansıtan önemli izler taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda son dönemde yürütülen yıkım operasyonlarında Masafer Yatta bölgesindeki Jinba köyünde 24 konut yıkıldı, yaklaşık 180 Filistinli evsiz kaldı. Evini kaybeden 52 yaşındaki Nabil Jabarin, ailesinin nesillerdir bölgede yaşadığını belirterek topraklarını terk etmeyeceklerini söyledi.

The Times of Israel’a konuşan Jabarin, “Gözlerimizin, çocuklarımızın gözlerinin içine baksınlar. Başka gidecek yerimiz yok” dedi. İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’e göre yıkımlarda 15 tarım alanı, 16 güneş paneli ve 14 su deposu da imha edildi. Evlerini kaybedenler arasında yaklaşık 85 çocuk bulunurken Jabarin, ailesinin yıkım sonrası geceyi açık havada geçirdiğini aktardı. Jinba sakinleri, bölgenin 1980’lerde askeri atış alanı ilan edilmesinden çok önce burada yaşadıklarını savunurken, “Babam ve dedem Jinba’da doğdu ve burada öldü. Biz devlet kurulmadan önce de buradaydık.

Osmanlı döneminden beri, 270 yıldır buradayız” diyen Jabarin, arazinin kendilerine ait olduğunu gösteren Osmanlı kayıtlarına sahip olduğunu söyledi. İsrail, arazi tescilinde Osmanlı kayıtlarını kabul etmiyor, İngiliz Mandası ve Ürdün dönemine ait kayıtları esas alıyor. İsrail Sivil İdaresi ise yıkımların “ruhsatsız yapılara” yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı.

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