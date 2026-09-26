  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Palamutun fiyatı dibe vurdu! Vatandaş tezgahlara akın etti Akit Medya Grubu da yerini aldı: Bakan Ömer Bolat MÜSİAD EXPO’da Allah Türkiye’yi bu zihniyetten korusun! Yeni Parti kongresinde kürsü kavgası Abdülkerim Durmaz karşı çıkana fena taktı.. Olay çıkışı: ‘Çok kötüler ama bu kötü bir şey değil’ Köprü ve otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili olay sözler: Akılları ermiyor Ali Ece, Dursun Özbek için bombayı patlattı: Sırada en az iki kişi bunu bekliyor iddiası Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif Özel’in bu sözünü atın arşive! Özgür’ün bileti milletin cebinde
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Araştırmacıların Ağrı Dağı'na olan özel ilgisi ne olabilir...

#1
Foto - Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Alman arkeolog ve araştırmacıların Ağrı Dağı’na uzanan ilgisi neredeyse 200 yıllık. Zirvede yıllardır cevap bekleyen soruları araştıran ekipler, geçtiğimiz haftalarda dağın buzullarını radar ve sismik cihazlarla taradı. Resmi hedef geçmiş iklimi ve insanlık tarihini ortaya çıkarmak. Ancak Nuh’un Gemisi anlatısıyla özdeşleşen Ağrı’da yürütülen bu çalışmalar, çok daha gizemli bir soruyu da canlı tutuyor: Buzların altında gerçekten ne aranıyor?

#2
Foto - Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Temmuz 2026’da Türk-Alman araştırma ekibi Ağrı Dağı’nın 5 bin metreyi aşan zirvesinde iki hafta boyunca çalışma yaptı. Münster Üniversitesi öncülüğündeki ekipte arkeologlar, buzul bilimciler ve jeofizik uzmanları yer aldı. Araştırmacılar ilk kez zirvedeki buz örtüsünü yer radarı ve aktif sismik yöntemlerle ayrıntılı biçimde taradı. Amaç, buz tabakasının kalınlığını ve altında bulunan zemini haritalamaktı.

#3
Foto - Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Araştırmanın hedefi yalnızca buz kalınlığını ölçmek değil. Bilim insanları Ağrı’nın buzlarının binlerce yıllık iklim ve insan faaliyetlerini saklayan bir arşiv olabileceğini düşünüyor. Metal üretiminden atmosfere karışan parçacıklar, yangınlar, volkanik faaliyetler ve çevresel değişimler buz katmanlarında iz bırakabiliyor. Ekip bir sonraki araştırmada Ağrı’dan ilk kez sürekli bir buz çekirdeği çıkarmayı planlıyor.

#4
Foto - Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Ağrı Dağı yüzyıllardır Nuh’un Gemisi anlatısıyla özdeşleştirildiği için araştırma doğal olarak bu soruyu da gündeme getirdi. Ancak Alman-Türk ekibinin açıkladığı bilimsel programda Nuh’un Gemisi’ni veya herhangi bir ahşap yapıyı arama hedefi bulunmuyor. Buna rağmen buzlardan binlerce yıllık çevresel kayıt elde edilmesi, dağın geçmişine ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle Ağrı’nın eski anlatılarıyla bilimsel bulguların yeniden karşı karşıya gelmesi mümkün.

#5
Foto - Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Almanların Ağrı Dağı’na ilgisi yeni değil. Alman doğa bilimci Friedrich Parrot, 1829’da Ağrı’nın kayıtlara geçmiş ilk zirve çıkışını gerçekleştiren ekibin başındaydı. Ardından Alman jeolog Hermann Abich 1845’te dağa çıkarak volkanik yapı ve jeoloji üzerine incelemeler yaptı. Böylece Alman bilim çevrelerinin Ağrı’ya yönelik araştırmaları yaklaşık iki yüzyıllık bir geçmişe uzanıyor.

#6
Foto - Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

2026’daki araştırmanın en kritik sonucu, gelecekte buz çekirdeği alınabilecek noktanın belirlenmesi oldu. Bilim insanları buz tabakalarının yıllar boyunca üst üste biriken bir kronoloji oluşturabileceğini düşünüyor. Münster Üniversitesi’nden proje yöneticisi Achim Lichtenberger’e göre buz, toprakta bulunan arkeolojik kalıntılardan farklı olarak insan faaliyetlerinin kesintisiz kaydını saklayabilecek yeni bir kaynak olabilir. Ağrı’daki bir sonraki bilimsel operasyonun asıl hedefi de bu kaydı ortaya çıkarmak olacak. (Foto-Animasyon:YZ)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?
Gündem

Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi?

Yemen’deki gelişmeler ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newswe..
28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı
Gündem

28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı...
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! "İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü"
Gündem

8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü”

Beşiktaş’ta 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde çalışmaları..
Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı
Gündem

Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi ..
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki
Gündem

Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, terör devleti İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!
Gündem

Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen IRENA Elektrifikasyon Günü-Bakanlar Topla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23