Alman arkeologlar 200 yıllık sır perdesini aralıyor: Ağrı Dağı'nda neyi arıyorlar? O ilimizi ilgilendiren keşif

Ağrı Dağı yüzyıllardır Nuh’un Gemisi anlatısıyla özdeşleştirildiği için araştırma doğal olarak bu soruyu da gündeme getirdi. Ancak Alman-Türk ekibinin açıkladığı bilimsel programda Nuh’un Gemisi’ni veya herhangi bir ahşap yapıyı arama hedefi bulunmuyor. Buna rağmen buzlardan binlerce yıllık çevresel kayıt elde edilmesi, dağın geçmişine ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle Ağrı’nın eski anlatılarıyla bilimsel bulguların yeniden karşı karşıya gelmesi mümkün.