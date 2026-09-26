Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı

Borsada manipülasyon skandallarına yönelik soruşturmada yeni tutuklama kararları geldi. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle toplam tutuklu sayısı 51 oldu. Aralarında Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer alırken şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26 Eylül sabahı itibarıyla 51'e yükselmiş oldu. Şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıklarına da el konuldu.

TUTUKLANANLAR

Soruşturmanın son aşamasında savcılık ifadeleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

İlk kararlarla Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 24 Eylül günü akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Mahkeme iki şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Son mahkeme kararıyla tutuklanan isimler arasında, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var. 2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin 7 gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı. Acıklamayla göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Bir süredir devam eden soruşturmada daha önce 26 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Tutuklanan isimler arasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyordu.

24 Eylül günü sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı.

MİLYARLIK FİLOYA EL KONULDU

Fon soruşturması devam ederken, son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile, Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .

El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.

Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve güncel piyasa değerlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.

Yapılan tespite göre, bu araçların operasyondan kısa bir süre önce 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiği ortaya çıktı.

YATIRIMCILARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu açıkladı . Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor.

ALKİN KARDEŞLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Kerem Alkin ve kardeşi Emre Alkin’in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Savcılık, iki şüpheliye de Tera Holding bünyesinde yatırım kararlarını kimlerin aldığını sordu. Kerem Alkin, yatırım kararlarında yönetim kurulu başkanı, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bulunduğunu söyledi. Şirketle ilgili kararların ise Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından alındığını belirtti. Emre Alkin de hisse senedi kararları hakkında bilgisi bulunmadığını söylerken, şirket alım ve satımı konusunda müzakereleri bizzat Emre Tezmen’in yürüttüğünü söyledi. Emre Alkin, Tera Portföy Yönetim AŞ’de Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.