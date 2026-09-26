Survivor’dan fon soruşturmasına! Fatmagül Lafçı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi belirlendi. Bunlardan daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 kişi için harekete geçildi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı ile farklı şirketlerde yönetici ve çalışan olarak görev yapan Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf bulunuyor. Selay Turhan İnce'nin ise arandığı bildirildi.

Survivor’dan tanınan isim çıktı

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri Fatmagül Lafçı oldu.

Fatmagül Fakı Lafçı, geniş kitleler tarafından katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınıyor. Lafçı, benzerliği nedeniyle magazin basınında bir dönem “Yerli Adriana Lima” olarak anılmıştı.

Operasyondan bir gün önce dikkat çeken devir

Soruşturmada Lafçı ailesiyle ilgili zamanlaması dikkat çeken bir şirket işlemi de gündeme geldi.

Fatmagül Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi.

24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı’nın şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.

Hisse devrinin soruşturmayla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise şu aşamada açıklanmış bir yargı kararı bulunmuyor.

Fon soruşturması genişliyor

Pusula Holding Kapalı Fon sistemindeki işlemlerin mercek altına alındığı soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti.

Üçüncü dalgayla birlikte soruşturmanın, kapalı fon döneminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen kişilere doğru genişlediği görülüyor.