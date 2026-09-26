  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Yemen’e asker gönderecek mi? Erdoğan ne dedi? BM’de çağrı cihazlı şova Ömer Çelik’ten çok sert cevap Hayati Yazıcı'dan terörle mücadele ve Netanyahu çıkışı! Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda kritik mesajlar! Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi? Murat Kurum New York'ta duyurdu! COP31'in dev hedefi açıklandı: 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon! 3 ülkeden ortak açıklama! Mekke'yi hedef alan menfur saldırılar en güçlü şekilde kınandı Türkiye’de helal gıda hareketinin mimarıydı! Kâmi Büyüközer dualarla uğurlandı! Sözcü’nün ahlaksızlığına tokat gibi cevap! Tüsiad’çı serbest fonziler tutuklu STK'lar: Yaşanan kriz insan hakları meselesi… Ukrayna'daki siviller için insani yardım koridoru çağrısı At yalanı varsa inananı… ‘Elektrikli otoya yeni vergi' palavra çıktı
Dünya Yapay zekâ ile 95 milyon euroluk vurgun! Banka yöneticisini sahte sesle kandırdılar
Dünya

Yapay zekâ ile 95 milyon euroluk vurgun! Banka yöneticisini sahte sesle kandırdılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yapay zekâ ile 95 milyon euroluk vurgun! Banka yöneticisini sahte sesle kandırdılar

İtalya’da teknoloji destekli dolandırıcılıkta dudak uçuklatan bir olay ortaya çıktı. Dolandırıcılar, banka yöneticisine önce üst düzey bir isimden gönderilmiş izlenimi veren mesaj ulaştırdı, ardından yapay zekâyla taklit edilen bir avukat sesiyle güven sağladı. Gerçek olduğuna inanılan talimatın ardından Çin ve Hong Kong ağırlıklı hesaplara milyonlarca euro aktarıldı. Toplam 95 milyon euroluk transferin 53 milyon eurosu kurtarılırken, yaklaşık 36 milyon euronun izine henüz ulaşılamadı.

Yapay zekânın insan sesini taklit edebilme yeteneği, İtalya’da milyonlarca euroluk bir dolandırıcılığın merkezinde yer aldı.

Ülkenin önde gelen bankacılık gruplarından Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi Fideuram’ı hedef alan dolandırıcıların, banka yönetimini ikna edebilmek için oldukça dikkat çekici bir yöntem kullandığı ortaya çıktı.

Olayın sonunda yapılan para transferlerinin toplamı 95 milyon euroya ulaştı.

Önce mesaj geldi, ardından telefon çaldı

Olayın şubat ayında Fideuram’ın dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini’ye gönderilen bir WhatsApp mesajıyla başladığı belirtildi.

Ancak mesaj sıradan bir hesaptan geliyormuş gibi görünmüyordu.

Mesajın, Intesa Sanpaolo CEO’su Carlo Messina tarafından gönderildiği izlenimi oluşturulmuştu. Molesini’den yurt dışında gerçekleştirilecek bir işlem için acil yardım talep ediliyordu.

Dolandırıcılar bununla yetinmedi.

Mesajın gerçek olduğuna yönelik güven oluşturmak amacıyla ikinci aşamaya geçildi ve Molesini telefonla arandı.

Yapay zekâ devreye girdi

Telefonun diğer ucundaki kişinin önde gelen bir hukuk bürosunun üst düzey ortağı olduğu izlenimi verildi.

Ancak kaynaklara göre konuşan kişi gerçekte o avukat değildi.

Dolandırıcıların yapay zekâ kullanarak avukatın sesini taklit ettiği ve böylece yapılması istenen finansal işlemin gerçek olduğuna dair güven oluşturduğu aktarıldı.

Yapay zekâyla üretilen sesin devreye girmesiyle plan çok daha inandırıcı hale geldi.

Talimat verildi, milyonlar yurt dışına çıktı

Talebin gerçek olduğuna inanan Molesini'nin finans birimine para transferlerinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Bunun ardından ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplara peş peşe transferler gerçekleştirildi.

Toplam rakam 95 milyon euroyu buldu.

Bir süre sonra işlemlerdeki olağan dışı hareketliliğin fark edilmesi üzerine Fideuram harekete geçti.

Farklı ülkelerdeki bankalar ve yetkili kurumlarla irtibat kurularak paranın geri alınması için çalışma başlatıldı.

53 milyon euroyu kurtardılar

Uluslararası girişimler sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alındı.

Ancak milyonlarca euro çoktan farklı hesaplar üzerinden geçirilmişti.

Yurt dışındaki hesaplara aktarıldıktan sonra kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirtilen yaklaşık 36 milyon euroya ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Milano Savcılığı peşine düştü

Olayın ardından Milano Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynaklara göre Paolo Molesini ve Fideuram'ın diğer yöneticileri hakkında bir soruşturma yürütülmüyor.

Savcılığın Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişiyi bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturduğu aktarıldı.

Molesini ise mart ayında kişisel nedenleri gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Intesa Sanpaolo ile Fideuram'ın olay hakkında açıklama yapmadığı belirtildi.

Aynı yöntemle daha önce de milyonluk vurgun yaptılar

İtalya’da yapay zekâyla ses taklidi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakası ilk değil.

Geçen yıl da dolandırıcıların bir bakanın sesini yapay zekâyla taklit ederek iş insanı Massimo Moratti'yi kandırdığı ortaya çıkmıştı.

Moratti'nin yaklaşık 1 milyon euroyu yurt dışındaki bir hesaba göndermesi sağlanmış, daha sonra söz konusu para geri alınmıştı.

Fideuram olayında ise rakamın 95 milyon euroya ulaşması, yapay zekâyla gerçekleştirilen ses taklitlerinin finans sektöründe oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Yapay zekanın kontrolü kimde kalacak? BMGK’de teknoloji devlerinden ortak çağrı
Yapay zekanın kontrolü kimde kalacak? BMGK’de teknoloji devlerinden ortak çağrı

Teknoloji

Yapay zekanın kontrolü kimde kalacak? BMGK’de teknoloji devlerinden ortak çağrı

Dünya devlerinin rotası artık Türkiye! Yapay zekâda yatırım hedefi 10 milyar dolar
Dünya devlerinin rotası artık Türkiye! Yapay zekâda yatırım hedefi 10 milyar dolar

Ekonomi

Dünya devlerinin rotası artık Türkiye! Yapay zekâda yatırım hedefi 10 milyar dolar

Malatya iş dünyasına yapay zeka hamlesi!
Malatya iş dünyasına yapay zeka hamlesi!

Kobi

Malatya iş dünyasına yapay zeka hamlesi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!
Gündem

Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!

10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver’le karşılıklı atıştıkları görüntülere ilişkin olarak ilk kez konuşan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, "O..
Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu
Gündem

Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak yayın konuk olduğu programda Suudi Arabistan'daki kritik Yanbu tesisini korumak amacıyla bölgeye..
Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu
Gündem

Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında delegelerin salonu terk etmesi üzerine iyice kontrolden çıktı. Birço..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23