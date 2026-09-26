Yapay zekâ ile 95 milyon euroluk vurgun! Banka yöneticisini sahte sesle kandırdılar

Yapay zekânın insan sesini taklit edebilme yeteneği, İtalya’da milyonlarca euroluk bir dolandırıcılığın merkezinde yer aldı.

Ülkenin önde gelen bankacılık gruplarından Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi Fideuram’ı hedef alan dolandırıcıların, banka yönetimini ikna edebilmek için oldukça dikkat çekici bir yöntem kullandığı ortaya çıktı.

Olayın sonunda yapılan para transferlerinin toplamı 95 milyon euroya ulaştı.

Önce mesaj geldi, ardından telefon çaldı

Olayın şubat ayında Fideuram’ın dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini’ye gönderilen bir WhatsApp mesajıyla başladığı belirtildi.

Ancak mesaj sıradan bir hesaptan geliyormuş gibi görünmüyordu.

Mesajın, Intesa Sanpaolo CEO’su Carlo Messina tarafından gönderildiği izlenimi oluşturulmuştu. Molesini’den yurt dışında gerçekleştirilecek bir işlem için acil yardım talep ediliyordu.

Dolandırıcılar bununla yetinmedi.

Mesajın gerçek olduğuna yönelik güven oluşturmak amacıyla ikinci aşamaya geçildi ve Molesini telefonla arandı.

Yapay zekâ devreye girdi

Telefonun diğer ucundaki kişinin önde gelen bir hukuk bürosunun üst düzey ortağı olduğu izlenimi verildi.

Ancak kaynaklara göre konuşan kişi gerçekte o avukat değildi.

Dolandırıcıların yapay zekâ kullanarak avukatın sesini taklit ettiği ve böylece yapılması istenen finansal işlemin gerçek olduğuna dair güven oluşturduğu aktarıldı.

Yapay zekâyla üretilen sesin devreye girmesiyle plan çok daha inandırıcı hale geldi.

Talimat verildi, milyonlar yurt dışına çıktı

Talebin gerçek olduğuna inanan Molesini'nin finans birimine para transferlerinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Bunun ardından ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'daki hesaplara peş peşe transferler gerçekleştirildi.

Toplam rakam 95 milyon euroyu buldu.

Bir süre sonra işlemlerdeki olağan dışı hareketliliğin fark edilmesi üzerine Fideuram harekete geçti.

Farklı ülkelerdeki bankalar ve yetkili kurumlarla irtibat kurularak paranın geri alınması için çalışma başlatıldı.

53 milyon euroyu kurtardılar

Uluslararası girişimler sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alındı.

Ancak milyonlarca euro çoktan farklı hesaplar üzerinden geçirilmişti.

Yurt dışındaki hesaplara aktarıldıktan sonra kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirtilen yaklaşık 36 milyon euroya ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Milano Savcılığı peşine düştü

Olayın ardından Milano Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynaklara göre Paolo Molesini ve Fideuram'ın diğer yöneticileri hakkında bir soruşturma yürütülmüyor.

Savcılığın Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişiyi bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturduğu aktarıldı.

Molesini ise mart ayında kişisel nedenleri gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Intesa Sanpaolo ile Fideuram'ın olay hakkında açıklama yapmadığı belirtildi.

Aynı yöntemle daha önce de milyonluk vurgun yaptılar

İtalya’da yapay zekâyla ses taklidi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakası ilk değil.

Geçen yıl da dolandırıcıların bir bakanın sesini yapay zekâyla taklit ederek iş insanı Massimo Moratti'yi kandırdığı ortaya çıkmıştı.

Moratti'nin yaklaşık 1 milyon euroyu yurt dışındaki bir hesaba göndermesi sağlanmış, daha sonra söz konusu para geri alınmıştı.

Fideuram olayında ise rakamın 95 milyon euroya ulaşması, yapay zekâyla gerçekleştirilen ses taklitlerinin finans sektöründe oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.