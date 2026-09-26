Yargı yasağı kaldırdı, Trump bu kez uçağa almadı! Bir kriz daha

ABD Başkanı Donald Trump ile bazı Amerikan medya kuruluşları arasındaki gerilim büyüyor.

Trump, daha önce CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’dan yasaklandığını açıklamış ve gerekçe olarak söz konusu kuruluşların kendisi ve yönetimi hakkında sürekli “yalan haber” yaptığını söylemişti.

Mahkemeden Trump yönetimine ters karar

Üç medya kuruluşunun konuyu yargıya taşımasının ardından federal mahkeme, erişimlerinin yeniden sağlanması yönünde geçici tedbir kararı verdi.

Böylece Trump yönetiminin Beyaz Saray ambargosu şimdilik yargı engeline takıldı.

Bu kez Air Force One’a alınmadı

Mahkeme kararının hemen ardından CNN cephesinden yeni bir açıklama geldi.

CNN, Trump’ın Tennessee’ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında başkanla birlikte Air Force One’da seyahat edecek basın grubuna alınmadığını duyurdu.

Beyaz Saray’ın programında diğer büyük televizyon kanallarına da yer verilmezken, basın grubunda Trump’a desteğiyle tanınan iş insanı Mike Lindell’in sahibi olduğu Lindell TV ekibinin bulunması dikkat çekti.

Trump ile CNN arasındaki gerilim büyüyor

Son gelişmeyle birlikte Trump ile CNN arasındaki erişim tartışması Beyaz Saray’dan başkanlık uçağına taşınmış oldu.

Mahkeme CNN’in Beyaz Saray’a erişiminin yeniden sağlanması yönünde karar verirken, Trump yönetiminin Air Force One basın grubuna kimi dahil edeceğine ilişkin uygulaması ayrı bir tartışmanın konusu haline geldi.