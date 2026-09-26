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Yerel Gaziantep'de hastayı kasıtlı olarak öldüren hemşirelere ceza yağdı
Yerel

Gaziantep'de hastayı kasıtlı olarak öldüren hemşirelere ceza yağdı

Yeniakit Publisher
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Gaziantep'de hastayı kasıtlı olarak öldüren hemşirelere ceza yağdı

Gaziantep'te, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü özel bir hastanede can veren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davada hemşire Aslı Ersoy'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer hemşire Mustafa Çelik'e ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi

Gaziantep'te, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü özel bir hastanede can veren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davada hemşire Aslı Ersoy'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer hemşire Mustafa Çelik'e ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi

Gaziantep'te olay, özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal (27), bilinci açık şekilde tedavi altına alındı.

 

DİZİNDEN YARALANDI PLATİN TAKILDI

Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.

 

TARTIŞMANIN ARDINDAN KAS GEVŞETİCİ ENJEKTE EDİLDİ

Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

 

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

 

HEMŞİRELERE CEZA YAĞDI

Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi de istendi. Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı Ersoy'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, hemşire Mustafa Çelik'e ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

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