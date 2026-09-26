Ali Karahasanoğlu’ndan fon soruşturmasına dikkat çeken çıkış: “Babalar tutuklanmadı ama oğullar…?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Babalar tutuklanmadı ama oğullar tutuklandı” başlıklı yazısında son günlerin gündemindeki fon soruşturmasını değerlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri de incelemeye alındı.

Karahasanoğlu’ndan “torpil” eleştirilerine cevap

Karahasanoğlu, yazısında soruşturmanın kapsamına dikkat çekerek, iktidarın ve yargının şüphelilere “torpil geçtiği” yönündeki eleştirilerin gerçekle bağdaşmadığını yazdı.

Sözcü'nün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın geçmişteki gözaltı süreci ile fon soruşturmasındaki görüntüleri karşılaştıran yayınını gündemine alan Karahasanoğlu, asıl bakılması gereken noktanın yargılama sonucunda uygulanan tedbirler olduğunu vurguladı.

Karahasanoğlu, TÜSİAD yöneticilerinin tutuklanmadığını hatırlatırken, son fon soruşturmasında beş kişinin tutuklandığına dikkat çekti.

“Babalar tutuklanmadı ama oğullar tutuklandı”

Yazının en dikkat çekici bölümünde Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki geçmiş dönem karşılaştırmasına cevap verdi.

Karahasanoğlu, Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen'in geçmişteki yargı sürecinde tutuklanmadığını, bugün ise Emre Tezmen'in tutuklandığını yazdı.

Benzer bir karşılaştırmayı Alkin ailesi üzerinden de yapan Karahasanoğlu, geçmişte Erdoğan Alkin'in gözaltına alındığını ancak tutuklanmadığını, bugün ise oğulları Emre Alkin ve Kerem Alkin'in tutuklandığını hatırlattı.

Ömer Aras’ın sözlerini de gündeme taşıdı

Karahasanoğlu yazısında Ömer Aras'ın hukuk ve ekonomi ilişkisine yönelik geçmiş açıklamalarına da geniş yer ayırdı.

Fon soruşturmasında ortaya çıkan tablonun yalnızca hukuk üzerinden okunamayacağını yazan Karahasanoğlu, ekonomik sistemde görev yapan aktörlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Karahasanoğlu ayrıca ekonomik suçlarda yalnızca para cezasının yeterli olacağı yaklaşımını eleştirerek, büyük çaplı mali usulsüzlüklerde tutuklama ve mal varlığı tedbirlerinin önem taşıdığını ifade etti.

Karahasanoğlu: Soruşturmanın üzerine ciddi şekilde gidiliyor

Karahasanoğlu yazısını, geçmişteki örneklerle bugünkü soruşturma arasında yaptığı karşılaştırmayla tamamladı.

“Babalar tutuklanmadı ama oğullar tutuklandı” vurgusunu öne çıkaran Karahasanoğlu, Emre Tezmen, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında verilen tutuklama kararlarının, fon soruşturmasının üzerine ciddi şekilde gidildiğini gösterdiğini yazdı.

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