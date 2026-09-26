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Dünya Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı
Dünya

Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı

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Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaklaşık 30 kişinin de yaralandığı saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların yakınlardaki hastaneye sevk edildiğini belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

 

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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