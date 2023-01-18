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Yerel Mersin'de huzur operasyonu!
Yerel

Mersin'de huzur operasyonu!

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 17 şüphelinin yakalanması için "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 07:03:00 -
Mersin'de huzur operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "silahla yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı kavga" suçlarını organize olarak işlediği öne sürülen 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

 

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