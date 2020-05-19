Mersin’de gençler işaret diliyle 19 Mayıs’ı kutladı

Mersin’de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı işaret diliyle kutladı. Maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edilen etkinlikte gençler, çalan müzikler eşliğinde de oynadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla yurt genelinde sade bir törenle kutlanırken, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar gönüllü gençlerle birlikte güzel bir etkinliğe imza attı. Cengiz Topel İlkokulu bahçesinde saat 19.19’da bir araya gelen gençler, önce İstiklal Marşı’nı okudular, ardından işaret diliyle 19 Mayıs’ı kutladılar. Akabinde havai fişek gösterisi yapılırken, çalan müzikler eşliğinde gençler doyasıya eğlendi. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde organize edilen etkinlikte gençler, uzun süredir içlerinde biriktirdikleri sıkıntıları attılar.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, gençlerle bir etkinlik yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Maske takıp, sosyal mesafeye uyarak bu etkinliği organize ettik. Gençlerimiz korona virüs dolayısıyla bir türlü eğlenemiyor, bir araya gelemiyorlar, toplanamıyorlar. Bizde en azından sosyal bir etkinlik yaparak, gençlerimizin içerisinde bulundukları bir enerjiyi boşaltalım istedik. Bugün onların günü. Bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Bugün işaret diliyle 19 Mayıs’ı kutladık. Güzelde oldu. Ümit ediyorum bundan sonra gençlerimiz adına daha güzel, daha nezih bir ortamda yaşama şansı olur. Şu korona virüsün bir an önce bitmesini canı gönülden bekliyoruz" dedi.