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Aktüel Mersin'de genç kadını öldüren güvenlik korucusu intihar girişiminde bulundu
Aktüel

Mersin'de genç kadını öldüren güvenlik korucusu intihar girişiminde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:06:51 -
Mersin'de genç kadını öldüren güvenlik korucusu intihar girişiminde bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, akrabası olan güvenlik korucusu tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Leyla Öztürk, (23), güvenlik korucusu olan akrabası S.Ö'nün (31) silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla Leyla Öztürk'ü sırtından, karnından ve kafasından vuran S.Ö, aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Leyla Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan S.Ö. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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