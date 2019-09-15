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Mersin’de ’Gelişim Tarama Envanteri’ projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Gelişim Tarama Envanteri’ projesi ile 0-6 yaş grubu çocukların gelişimlerinde yaşıtlarının altında veya üstünde bir beceri gücüne sahip olmasının oluşturabileceği sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

15 Eylül 2019 Pazar 11:10
Mersin’de ’Gelişim Tarama Envanteri’ projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Gelişim Tarama Envanteri’ projesi ile 0-6 yaş grubu çocukların gelişimlerinde yaşıtlarının altında veya üstünde bir beceri gücüne sahip olmasının oluşturabileceği sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.


Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Birimi’nde uygulanan proje çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Uzman Psikolog Yücel Şavklı, ’Gelişim Tarama Testi’ ile 0-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerini tespit ediyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelişim düzeyi normalden farklı olan çocukların yaşıtlarının seviyesine gelmesi noktasında adımlar atılıyor.


Uzman psikolog Şavklı, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim durumundan şüphe duyan ebeveynleri, ’Gelişim Tarama Testi’ yaptırmaya davet ederek, “Ücretsiz olarak bu tetkikler yapılmakta. Birimimizi telefonla arayarak veya birimimize gelerek randevu alabilirler” dedi.


Çocukların beceri güçleriyle ilgili detaylı veriler elde ediliyor


Proje doğrultusunda 0-6 yaş grubu çocukların gelişim seviyelerini tespit etmek amacıyla uygulanan ’Gelişim Tarama Testi’, Ankara Gelişim Envanteri (AGTE) Testi Uygulama Projesi kapsamında detaylı ve sistemli bir ölçüm aracı sağlıyor. Uygulanan testle çocukların çeşitli beceri güçlerinin tespit edildiğini vurgulayan Yücel Şavklı, “Bu araç, çocukların dil, bilişsel becerileri, ince motor ve kaba motor becerileri, sosyal beceri ve öz bakım becerileri hakkında bize detaylı alt test boyutunda bilgiler sunmaktadır” diye konuştu.


İlk aşamada çocuğun gelişim seviyesi tespit ediliyor


Uygulama aşamasında çocuğun ebeveyniyle de bir görüşme sağlandığını belirten Şavklı, programın işleyişini şöyle anlattı; "Öncelikle çocuğa bakım veren kişi veya kişilerle bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmedeki amacımız çocuk ve aile hakkında derinlemesine bilgi edinmek. Tabi bu ön görüşmenin beraberinde aynı seans içerisinde çocuğa AGTE testi uygulamasını yapıyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda bir rapor hazırlanıyor. Testin raporunu inceleyip değerlendirdikten sonra, çocukta herhangi bir gelişimsel gerilik söz konusuysa bununla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.”


Rapora göre gerekli adımlar atılıyor


Hazırlanan raporun ardından uygulama aşamasına geçildiğini anlatan Şavklı, “Çocuğun gelişimi, yaşıtlarına göre bazı alanlarda güçlük çekiyorsa bu özel alanlarla ilgili dil becerileri, bilişsel beceriler, spikomotor beceriler, sosyal beceriler gibi alanlarda da etkinlik aktiviteleri hazırlayarak, ailelerin bunları öğrenmesini ve uygulamasını sağlıyoruz. Bu bağlamda da güçlük çektiği özel alanı diğer alanlar seviyesine, yaşıtları normallerine getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Ayrıca tespit edilen gelişim düzeyiyle ilgili yönlendirmeler yaptıklarını kaydeden Şavklı, şunları söyledi: “Çocukta gelişim geriliği söz konusuysa raporla birlikte bununla ilgili hastanelere ve psikiyatristlere yönlendirmeler yapıyoruz. Çocuğun gelişimi yaşıtları normallerinde ama bazı alt test alanlarında yaşıtlarından birazcık gerideyse bunu kendimiz etkinlik ve aktivitelerle yaşıtları seviyesine getirmeyi hedefliyoruz.”

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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