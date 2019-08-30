Mersin'de feci kaza! 2 ölü, 10 yaralı Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.

Mersin'deşeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamın yitirdi, 10 kişi yaralandı. Henüz sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü,10'u yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.