Mersin'de feci kaza! 2 ölü, 10 yaralı
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.30 Ağustos 2019 Cuma 15:32
Mersin'deşeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamın yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy mevkisinde devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 2'si öldü,10'u yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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