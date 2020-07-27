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Aktüel

Mersin'de eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 23:22:25 -
Mersin'de eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altaylılar Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mert Saran'ın (11) eline bahçe duvarının korkuluğu saplandı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, duvardan korkuluğu kesti.

Tarsus Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Saran'ın elindeki demir parçası çıkarıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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