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Aktüel Mersin'de domuz avına çıktığı arkadaşını kazara vurarak öldürdüğü iddiası
Aktüel

Mersin'de domuz avına çıktığı arkadaşını kazara vurarak öldürdüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:40:24 -
Mersin'de domuz avına çıktığı arkadaşını kazara vurarak öldürdüğü iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, birlikte domuz avına çıktığı arkadaşını kazara tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ortaören Mahallesi'nde arkadaşı Sinan Kurt ile domuz avına çıkan Ali A, çalıların arasından gelen ses üzerine tüfekle ateş etti.

Saçmaların, kazara Sinan Kurt'a isabet ettiğini gören Ali A. durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Ali A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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