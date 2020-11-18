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Aktüel Mersin'de dolmuştaki yolcunun parası çalan 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Mersin'de dolmuştaki yolcunun parası çalan 2 zanlı yakalandı

Hırsızlık anı dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:21:54 -
Mersin'de dolmuştaki yolcunun parası çalan 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuştaki bir kişinin cebinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolculuk yaptığı dolmuştan indikten sonra cebindeki 800 liranın çalındığını fark eden E.Ç'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolmuşun güvenlik kamerası kaydından zanlıların M.G. ve F.Ü. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ü. tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.

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