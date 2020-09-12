  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de dikenli incirin dondurması yapılacak
Aktüel

Mersin'de dikenli incirin dondurması yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:04:10 -
Mersin'de dikenli incirin dondurması yapılacak

MERSİN (AA) - Mersin'de herhangi bakım istemeden kendiliğinden yetişen dikenli incirin dondurmada kullanılması için çalışma başlatıldı.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Ar-Ge çalışmasında bir süre önce tatlısı yapılan dikenli incirin dondurmada kullanılması için 2 dönüme ekimi yapılan meyveler hasat edildi.

Salça işleme makinelerinden geçirilen meyvelerin suyu çıkarılarak dondurma yapımında kullanılması için üretim tesislerine gönderildi.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere, projeyi Erdemli-Akdeniz Naturel Yaşam Derneği'yle (Naturel-Der) sürdürdüklerini söyledi.

Meyvenin kullanım alanının artacağını anlatan Yıldız, "Kendisi dikenli, ancak aroması çok güzel olan bu meyvenin dondurma sanayinde kullanılması amacı ile Ar-Ge çalışması başlattık. Meyvenin suyundan dondurma üretimi yapılacak. Böylece dikenli inciri dondurma sanayine kazandırılacak ve üretici daha fazla kazanacak." diye konuştu.

Naturel-Der Başkanı Avni Taşyürek de meyvenin kullanım alanlarının daha fazla yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı
Gündem

Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı

PKK’ya yönelik Yıldırım-11 operasyonu 1003 personelle başlatıldı.
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı