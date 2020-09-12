Mersin'de dikenli incirin dondurması yapılacak

MERSİN (AA) - Mersin'de herhangi bakım istemeden kendiliğinden yetişen dikenli incirin dondurmada kullanılması için çalışma başlatıldı.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Ar-Ge çalışmasında bir süre önce tatlısı yapılan dikenli incirin dondurmada kullanılması için 2 dönüme ekimi yapılan meyveler hasat edildi.

Salça işleme makinelerinden geçirilen meyvelerin suyu çıkarılarak dondurma yapımında kullanılması için üretim tesislerine gönderildi.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere, projeyi Erdemli-Akdeniz Naturel Yaşam Derneği'yle (Naturel-Der) sürdürdüklerini söyledi.

Meyvenin kullanım alanının artacağını anlatan Yıldız, "Kendisi dikenli, ancak aroması çok güzel olan bu meyvenin dondurma sanayinde kullanılması amacı ile Ar-Ge çalışması başlattık. Meyvenin suyundan dondurma üretimi yapılacak. Böylece dikenli inciri dondurma sanayine kazandırılacak ve üretici daha fazla kazanacak." diye konuştu.

Naturel-Der Başkanı Avni Taşyürek de meyvenin kullanım alanlarının daha fazla yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.