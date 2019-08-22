Mersin'de denize giren emekli öğretmen boğuldu
Mersin’in Bozyazı ilçesine tatile gelen emekli kadın öğretmen serinlemek için denize girdi bir süre sonra çevredekiler öğretmenin hareketsiz bedenini kıyıda buldu.22 Ağustos 2019 Perşembe 16:04
Tatil için ilçeye gelen Mücahide Ertunç,Kumtepe mevkisinde denize girdi.
Çevredeki vatandaşlar, bir süre sonra yaşlı kadının hareketsiz durduğunu fark edince durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ertunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
YORUM YAZ