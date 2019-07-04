Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan kişi öldü Mersin'in Tarsus ilçesinde, çalıntı minibüsle kaza yapan şüpheli yaşamını yitirdi.

C.C. idaresindeki minibüs, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. C.C, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, C.C'nin,Adana'da otogarda bir seyahat firmasının yetkilileriyle bilet alma konusunda tartıştığı, daha sonra da firmaya ait minibüsü çalıp Tarsus'a geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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