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Aktüel Mersin'de belediyenin bağış kutusu ve eşyaları çalındı
Aktüel

Mersin'de belediyenin bağış kutusu ve eşyaları çalındı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:14:43 -
Mersin'de belediyenin bağış kutusu ve eşyaları çalındı

MERSİN (AA) - Mersin'deki Mezitli Belediyesi, bazı tesislerindeki bağış kutusu ve eşyaların çalındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Down Kafe'ye Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı adına konulan bağış kutusu, Örgülü Sokak'taki güvenlik kameraları, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'deki bilgisayarlar ve bazı eşyalar çalındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlara hizmet için yaptıkları projelere zarar verenleri, eşyaları çalanları kınadı.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Tarhan, "Bu kişiler asıl büyük zararı, bu yerleri kullanan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, engelli çocuklarımıza vermişlerdir. Saldırılar karşısında elimizi güçlendirecek yegane destek, yapılan hizmetlerin korunması için gösterilen dayanışmadır." ifadesini kullandı.



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