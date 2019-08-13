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Mersin’de bayram sonrası ilaçlama çalışması başlatıldı

Kurban Bayramı öncesinde mezarlıkların temizlenmesinden ulaşıma, hayvan satış ve kesim yerlerinin belirlenmesinden trafik denetimine, parkların bakımından gıda satış yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda tedbir alan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı sonrasında da herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşılmaması için önlemlerini alıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 12:22
Mersin’de bayram sonrası ilaçlama çalışması başlatıldı

Kurban Bayramı öncesinde mezarlıkların temizlenmesinden ulaşıma, hayvan satış ve kesim yerlerinin belirlenmesinden trafik denetimine, parkların bakımından gıda satış yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda tedbir alan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı sonrasında da herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşılmaması için önlemlerini alıyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, tüm ilçelerde kurbanlık satış ve kesim yerleri ile çöp konteynerlerini ilaçlıyor. Kurban atıklarının herhangi bir sağlık problemi oluşturmaması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, özelikle mahalle aralarında tek tek tüm konteynerleri ilaçlıyor. Ekipler bu kapsamda, başta Tarsus ve Çamlıyayla merkezler olmak üzere Yenice ve Gülek mahallelerinde oluşturulan kurbanlık kesim noktalarında da detaylı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:22
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