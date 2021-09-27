Mersin'de aile içindeki yol tartışması kanlı bitti
Mersin'de Ahmet K. isimli şahıs, yol meselesi yüzünden tartışma yaşadığı ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak katletti.
Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'nde yaşayan Ahmet K. (49) adlı şahıs, evinin önünden geçen yol yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi Hüseyin K. (63) ve yeğeni Eyüp K. (41) ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyünce silahına sarılan Ahmet K., pompalı tüfekle hem ağabeyine hem de yeğenine defalarca ateş açtı. Feci olay sonucu baba ile oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı yakalandı
Korkunç olay sonucu harekete geçen jandarma ekipleri katil zanlısı Ahmet K.'nın peşine düştü. Ekipler kısa süre sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.