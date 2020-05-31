  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:33:29 -
Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında dışarı çıktı.

Bugün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen vatandaşlar, hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu kentte sahilde yürüyüş yapıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar vakitlerini palmiye ağaçlarının altındaki banklarda sohbet ederek geçirirken, bazıları da kıyıda bisiklet sürdü.

Yeniden sokakta vakit geçirmenin keyfini yaşayan vatandaşlardan bazılarına, yakınları da eşlik etti.

Son dönemlerin en kalabalık gününün yaşandığı sahil bandında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de devriye görevi yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı