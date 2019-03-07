Mersin’de 40 bin istihdam hedefi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ’Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında 2019 yılında Mersin’de 40 bin istihdam hedeflediklerini belirterek, "’Burası Mersin, Mersin’de iş var’ sloganıyla çalışmak isteyen herkese istihdam imkanı sağlamak için var gücümüzle gayret edeceğiz" dedi.

Vali Su, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilgili kurum müdürleriyle gerçekleştirdiği ’Milli İstihdam Seferberliği’ toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2019 yılında istihdam seferberliğinde hedeflere ulaşmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yapılan çalışmaları değerlendirdik, gözden geçirdik, bundan sonra yapacaklarımız konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Bu çerçevede inşallah Mersin’de hedeflediğimiz 40 bin istihdamın daha yukarısına çıkmak için hep birlikte çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Bu kapsamda Maliye Bakanlığının ve diğer bakanlıkların da çok ciddi teşvikleri olduğuna işaret eden Su, "Ayrıca yine mesleki eğitim geliştirme ve işbirliği projelerimiz var. İşbaşı eğitimi kursları projelerimiz var. Bunların da her biri bu çerçevede devam ediyor, devam edecek. Ben inanıyorum ki, el ele verdiğimiz sürece bu hedeflerimize kısa zamanda ulaşacağız ve hatta bu 40 bin istihdam hedefinin de üzerine çıkacağız. Bu çerçevede destek veren tüm paydaş kurumlara ve odalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah diğer paydaşlarla da yine bu konuda toplantılarımız sürecek. Biz şunu söylüyoruz; ’Burası Mersin, Mersin’de iş var’ sloganıyla çalışmak isteyen herkese istihdam imkanı sağlamak için var gücümüzle gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.