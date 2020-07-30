  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:36:47 -
Mersin'de 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tır garajına düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 milyon makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki tır garajında bulunan bandrolsüz 10 milyon makarona el koydu.

Depo çalışanlarından N.A, Y.A. ve İ.A, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimciliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı