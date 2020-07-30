Mersin'de 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
MERSİN (AA) - Mersin'de bir tır garajına düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 milyon makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki tır garajında bulunan bandrolsüz 10 milyon makarona el koydu.
Depo çalışanlarından N.A, Y.A. ve İ.A, gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimciliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.