  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 21:11:32 -
Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Adana ve Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 1' i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Adana ve Mersin'de 1 Eylül'de POS cihazı kullanarak tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı