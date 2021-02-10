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Eğitim Mersin Üniversitesi bahar dönemi yüz yüze mi olacak? Mersin Üniversitesi ek sınavlar üç ders sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

Mersin Üniversitesi bahar dönemi yüz yüze mi olacak? Mersin Üniversitesi ek sınavlar üç ders sınavı nasıl yapılacak?

Mersin Üniversitesi bahar dönemi uzaktan eğitim mi yapılacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, " Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Peki Mersin Üniversitesi bahar dönemi online mi yoksa yüz yüze eğitimle mi açılacak? Mersin Üniversitesi bahar dönemi yüz yüze mi olacak? Mersin Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:27:00 -
Mersin Üniversitesi bahar dönemi yüz yüze mi olacak? Mersin Üniversitesi ek sınavlar üç ders sınavı nasıl yapılacak?

Mersin Üniversitesi resmi internet sitesinden “2020-2021 Eğitim - ÖğretimYılı Bahar Yarıyılı Eğitim - Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Yöntemi” başlıklı bir yazı yayımladı.  Yapılan paylaşıma göre teorik derslerin tamamının uzaktan eğitim ile işlenmesine karar verildi. Uygulamalı dersler  uzaktan eğitim yoluyla veya 19 Nisan 2021 tarihinde başlamak üzere Akademik Takvimde belirtilen Bahar Eğitim-Öğretim döneminin son dört haftasında yüz yüze işlenebilecek. İşte açıklamadan öne çıkan kısımlar;

Mersin Üniversitesi ek sınavlar nasıl yapılacak?

Mersin Üniversitesi uygulamalı derslerden yüz yüze işlenecek olan dersler 40 dakika olarak işlenecektir. Derse ait sınavların (vize, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret) online, ödev, proje vb. yöntemlerden hangisiyle yapılacağı konusu ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenecektir. Bahar Yarıyılı içerisinde yapılacak olan staj uygulamalarıyla ilgili uygulama yöntemleri Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenecektir. Ek Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. 

Mersin Üniversitesi üç ders sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Sınavın uygulanmasında ilgili birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Üç Ders Sınavları yüz yüze yapılacaktır. Sınavın uygulanmasında ilgili birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

Mersin Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları ne zaman?

Mersin Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtlarına ilişkin açıklamada bulundu. İşte Mersin Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtlarına ilişkin yapılan o açıklama:

 

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