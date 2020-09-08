Mersin sahilinde sergilenen tarihi gemi ve uçak bakımdan geçiriliyor

MERSİN (AA) - Mersin sahilinde sergilenen tarihi gemi ve uçak, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bakıma alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan ve yıllar içinde Akdeniz’in nemli iklim şartlarına karşı yorgun düşen, savaş gemisi ve uçağının bakım ve boyamasını yapıyor.

Tarihi ve gemi ve uçağın bakımının 20 gün süreci belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen gemi ve uçağın bakımı 20 gün sürecek. Ekipler, öncelikle paslanan ve çürümeye uğrayan kısımları onaracak ardından orijinal renklerine uygun olarak boyamasını yaparak yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen efsane savaş uçağı ve 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 1990’lı yıllardan bu yana sergileniyor."