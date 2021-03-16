Mersin risk haritası hangi renk oldu? Mersin hangi renkte? İllerin risk haritası nasıl oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Yayınlanan haritada illerin risk durumunda renkler ayırt edici oluyor. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına göre ayrıldılar. İllerin risk durumu Covid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrılmıştı. Vaka sayısı belli bir sayıyı aşan illerin rengi kırmızıyla belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. 100 bin kişide vaka sayısı 100'ün üstü olan iller dikkat çekti. Peki yeni korona risk haritasında çok yüksek riskli iller hangileri?

Mersin korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Koca’nın 1 Mart’ta açıkladığı illerin risk haritasında Kocaeli turuncu, Sakarya kırmızı, Mersin turuncu renkte yer almıştı. Mersin'de korona hasta sayısı ne kadar? sorusu sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) sonrası merak edilmeye başlandı. 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına göre, Mersin'da vaka sayısı 96.75 olarak açıklandı.

İllerin risk haritası nasıl oldu? Hangi il hangi renkte?

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle: "Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71), Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47), Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19), Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63), Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."